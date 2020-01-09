Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Irak'ta "gerginliği azaltma" diplomasisi

Temaslarda bulunmak üzere Irak'a giden Çavuşoğlu, Bağdat'ta, Irak Cumhurbaşkanı Salih tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, görüşmede Salih'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettiğini belirterek, şu ifadeler yer verdi:

"Irak'ın bu kritik dönemde yalnız olmadığını vurguladık. Bölgedeki gerginliği azaltmak için beraber yapabileceklerimizi değerlendirdik. Irak'ın birlik ve istikrarına verdiğimiz önemi belirttik."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak'ta

IRAK'I BÖLGEDEKİ GERGİNLİKTEN UZAK TUTABİLECEK ADIMLARI ELE ALDIK

Öte yandan Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile görüşmesine ilişkin paylaştığı mesajda, "Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'yle görüşmemizde, zorlu bir dönemden geçen kardeş Irak halkıyla dayanışmamızın ve Irak'a desteğimizin devam edeceğini belirttik. Irak'ı bölgedeki gerginlikten uzak tutabilecek adımları ele aldık." ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, bölgede artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimler kapsamında Çavuşoğlu'nun günübirlik ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Ziyaret çerçevesinde bölgedeki gelişmelerin yanı sıra iki ülke ilişkilerinin de ele alınması öngörülüyor.