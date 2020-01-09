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: 'den, daha sert bir intikam alacağız!

Genelkurmay Başkanlığı Güvenlik Dairesi Başkanı Abdullah Iraki, Irak'ta Ayn el-Esed'deki üslerine dün düzenledikleri füze saldırısına atıfta bulunarak, "yakın gelecekte (ABD'den) daha sert bir intikam" alacaklarını söyledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 9.1.2020 14:08 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 14:10
İran Devrim Muhafızları: ABD'den, daha sert bir intikam alacağız!

Tasnim Haber Ajansı'na göre, İsfahan'ın Erdistan ilçesinde konuşan Iraki, "Devrim Muhafızları Ordusu, lider Ayetullah Ali Hamaney'in pazılarından biridir ve yakın gelecekte düşmandan (ABD) daha sert bir intikam alacaktır." dedi.

SAFEVİ: "FAİLLER, CIA VE MOSSAD"

Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Yahya Rahim Safevi de, Kasım Süleymani'ye düzenlenen saldırının "CIA ve Mossad iş birliğiyle" gerçekleştiğini belirtti.

Tebriz'deki Aşura Devrim Muhafızları Kışlası'ndaki konuşmasında Safevi, "Uluslararası terör istihbarat şebekeleri CIA ve Mossad, yanlış bir hesap yaparak bu cinayeti gerçekleştirdiler." ifadesini kullandı.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ VE AYN EL-ESED ÜSSÜNE SALDIRI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak sabahı Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5'i Iraklı, toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Hamaney, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, ABD'den intikam alınacağını söylemişti.

Devrim Muhafızları, Süleymani'nin öldürülmesinin üzerinden 5 gün geçtikten sonra, dün Ayn el-Esed'deki ABD üslerine düzenledikleri saldırıda 80 ABD askerinin öldüğünü öne sürmüş, ABD Başkanı Donald Trump ise saldırıda ölü ve yaralı olmadığını açıklamıştı.

Son dakika haberi... ABD basınından İran saldırısıyla ilgili çarpıcı açıklama! İran ABD askerlerini...

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