İran’dan ABD’ye füzeli misilleme

ABD ile İran arasında 1979'dan bu yana en ciddi sıcak temas sürüyor. İki ülke arasındaki 'misilleme savaşı'nda bu kez hedef ABD üssüleri oldu. Tahran yönetimi, ABD'nin Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi geçtiğimiz cuma günü Irak'ta öldürmesine füzelerle cevap verdi. 3 Ocak'ta Süleymani'nin aracının ABD drone'u ile vurulduğu saatlerde yani 01.30 sularında bu kez İran'dan fırlatılan balistik füzeler Irak'taki iki ABD üslerini hedef aldı. Karadan karaya güdümlü 13 füzenin fırlatılmasından önce Süleymani'nin de defnedildiği açıklandı.İran Devlet Televizyonu Irak'ta Anbar eyaletindeki Ayn el Esad hava üssü ve Erbil'deki Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara yönelik saldırılarda 80 ABD askerinin öldüğünü duyurdu. ABD tarafı ise İran'dan gelen bu iddiaları doğrulamadı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İran'ın 3 bölgesinden 16 kısa menzilli füzenin atıldığını, 11'inin Ayn el Esad, 1'inin de Erbil üssüne isabet ettiğini ve bir can kaybı olmadığını açıkladı. Füzelerin hedefindeki üslerde bulunan Irak, Norveç, Danimarka, İngiltere gibi ülkelere ait askerlerde de herhangi bir zayiatın olmadığı açıklandı. Uzmanlar İran'ın ABD savunma sistemlerinin iyi olduğu ve önceden muhtemel hazırlığın yapıldığı üsleri füzelerle hedef alarak 'itidalli bir misilleme' yaptığı yorumunda bulundu.Bu arada dün akşam Bağdat Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı düzenlendi. İki füzenin 100 metre yakınına düştüğü ABD Büyükelçiliği'nde uyarı sirenleri çaldı, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.Dün ayrıca Tahran'dan Kiev'e giden yolcu uçağının düşmesi sonucu 176 kişi ölmesi endişeleri artırdı. Uçağın teknik arızadan dolayı düştüğü açıklandı. Ancak füze krizi nedeniyle Alman hava yolu firması Lufthansa, İran ve Irak'a uçuşları ve iki ülkenin hava sahalarından geçen uçuş güzergahlarını "tedbiren" askıya aldı. ABD Federal Havacılık İdaresi de, Amerikan hava yolu şirketleri ve pilotlarının İran, Irak ve Basra Körfezi üzerinde uçmalarını yasakladığını duyurdu.Dün ayrıca Tahran'dan Kiev'e giden yolcu uçağının kalkışından sonra düşmesi sonucu 176 kişi ölmesi endişeleri artırdı. Uçağın teknik arızadan dolayı düştüğü açıklandı. Ancak füze krizi nedeniyle Alman hava yolu firması Lufthansa, İran ve Irak'a uçuşları ve iki ülkenin hava sahalarından geçen uçuş güzergahlarını "tedbiren" askıya aldığını duyurdu. ABD Federal Havacılık İdaresi de, Amerikan hava yolu şirketleri ve pilotlarının İran, Irak ve Basra Körfezi üzerinde uçmalarını yasakladığını duyurdu.İran destekli Haşdi Şabi, Irak'ta bir ABD vatandaşını öldürdü.ABD, Irak ve Suriye'deki Haşdi Şabi üslerini vurdu.Haşdi Şabi milisleri Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ni bastı.ABD elçilik baskınına misilleme olarak Kasım Süleymani'yi öldürdü.Tahran yönetimi dünkü füze saldırıları ile cevap verdi.Bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimler kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra gündemde yer alan ikili konuların da ele alınması planlanıyor. Çavuşoğlu ayrıca, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı. ANKARABu arada Türk Hava Yolları (THY) İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak ve İran'a yaptığı tarifeli uçuşlarını, bugün saat 21.00'e kadar durdurma kararı aldı.ABD'nin bubölgedeki varlığı sonbulmalıdır. Gece bunlarabir tokat atıldı amabu yeterli değildir.Karadan karaya onlarca füzeyle terörist ABD ordusuna ait Ayn el- Esad üssü vuruldu. Onlar, Süleymani'nin elini kestiler. Bunun intikamı, onların ayaklarını bölgeden kesmemiz olacaktır.: Füzelerle gerçekleştirilen saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, "çok daha sert ve ezici" karşılık verilecektir.Tahran yönetiminin bir sonraki adımı ABD'nin izleyeceği tutuma bağlı.: Savaş istemiyoruz ancak kendimizi savunacağız.İran'ın saldırılarındahiç bir Amerikanaskeri zarar görmedi.(Kasım Süleymani) Çoköncesinde öldürülmesigerekiyordu. Onu öldürerekdiğer teröristlere de güçlü bircevap vermiş olduk. İran'ın saldırganlığıacımasızca giderek artmıştır.ABD'ye teşekkür etmeleri gerekirkenABD'ye ölüm sloganları attılar. İrannükleer sevdasından vazgeçmeli veteröre olan desteğini sona erdirmelidir.Ben Başkan olduğum sürece İranasla nükleer silaha sahip olamayacak.İran'a yeni ekonomik yaptırımlaruygulayacağız ve kurallara uygundavranana kadar yaptırımlar devamedecek. NATO'nun bundan sonrakisüreçte Ortadoğu'ya daha fazlamüdahil olmasını isteyeceğim. İranşiddeti ve nefreti körükledikçe OrtaDoğu'da barış sağlanamaz."İran'ınsaldırılarını kınıyorum"açıklamasında bulundu."Durumu sakinleştirmeye çalışmak için günlerce tüm taraflarla temas halindeyiz. Herkesten bu durumda ihtiyatlı ve sakin davranması talep edildi" dedi.İran'ın ABD üslerinesaldırı düzenlemesini kınadı."İtalya, Irak'taki son gelişmeleri özel bir endişeyle takip ediyor ve Tahran yönetiminin, koalisyon askerlerini de ağırlayan ABD üslerine yönelik saldırısını kınıyor.Taraflara soğukkanlılığı sürdürme çağrısında bulundu.İran'ın ülkesini yok etmek istediğini iddia ederek, "Kim bize saldırmayı denerse acı verici bir darbe alır" dedi.

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