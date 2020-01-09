İran’dan ABD’ye füzeli misilleme

ABD ile İran arasında 1979'dan bu yana en ciddi sıcak temas sürüyor. İki ülke arasındaki 'misilleme savaşı'nda bu kez hedef ABD üssüleri oldu. Tahran yönetimi, ABD'nin Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi geçtiğimiz cuma günü Irak'ta öldürmesine füzelerle cevap verdi. 3 Ocak'ta Süleymani'nin aracının ABD drone'u ile vurulduğu saatlerde yani 01.30 sularında bu kez İran'dan fırlatılan balistik füzeler Irak'taki iki ABD üslerini hedef aldı. Karadan karaya güdümlü 13 füzenin fırlatılmasından önce Süleymani'nin de defnedildiği açıklandı.
BİLANÇO BİLMECESİ
İran Devlet Televizyonu Irak'ta Anbar eyaletindeki Ayn el Esad hava üssü ve Erbil'deki Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara yönelik saldırılarda 80 ABD askerinin öldüğünü duyurdu. ABD tarafı ise İran'dan gelen bu iddiaları doğrulamadı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İran'ın 3 bölgesinden 16 kısa menzilli füzenin atıldığını, 11'inin Ayn el Esad, 1'inin de Erbil üssüne isabet ettiğini ve bir can kaybı olmadığını açıkladı. Füzelerin hedefindeki üslerde bulunan Irak, Norveç, Danimarka, İngiltere gibi ülkelere ait askerlerde de herhangi bir zayiatın olmadığı açıklandı. Uzmanlar İran'ın ABD savunma sistemlerinin iyi olduğu ve önceden muhtemel hazırlığın yapıldığı üsleri füzelerle hedef alarak 'itidalli bir misilleme' yaptığı yorumunda bulundu.
Bu arada dün akşam Bağdat Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı düzenlendi. İki füzenin 100 metre yakınına düştüğü ABD Büyükelçiliği'nde uyarı sirenleri çaldı, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Dün ayrıca Tahran'dan Kiev'e giden yolcu uçağının düşmesi sonucu 176 kişi ölmesi endişeleri artırdı. Uçağın teknik arızadan dolayı düştüğü açıklandı. Ancak füze krizi nedeniyle Alman hava yolu firması Lufthansa, İran ve Irak'a uçuşları ve iki ülkenin hava sahalarından geçen uçuş güzergahlarını "tedbiren" askıya aldı. ABD Federal Havacılık İdaresi de, Amerikan hava yolu şirketleri ve pilotlarının İran, Irak ve Basra Körfezi üzerinde uçmalarını yasakladığını duyurdu.
UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Dün ayrıca Tahran'dan Kiev'e giden yolcu uçağının kalkışından sonra düşmesi sonucu 176 kişi ölmesi endişeleri artırdı. Uçağın teknik arızadan dolayı düştüğü açıklandı. Ancak füze krizi nedeniyle Alman hava yolu firması Lufthansa, İran ve Irak'a uçuşları ve iki ülkenin hava sahalarından geçen uçuş güzergahlarını "tedbiren" askıya aldığını duyurdu. ABD Federal Havacılık İdaresi de, Amerikan hava yolu şirketleri ve pilotlarının İran, Irak ve Basra Körfezi üzerinde uçmalarını yasakladığını duyurdu.
MİSİLLEME SAVAŞI
25 ARALIK:
İran destekli Haşdi Şabi, Irak'ta bir ABD vatandaşını öldürdü.
29 ARALIK:
ABD, Irak ve Suriye'deki Haşdi Şabi üslerini vurdu.
31 ARALIK:
Haşdi Şabi milisleri Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ni bastı.
3 OCAK:
ABD elçilik baskınına misilleme olarak Kasım Süleymani'yi öldürdü.
8 OCAK:
Tahran yönetimi dünkü füze saldırıları ile cevap verdi.
ÇAVUŞOĞLU IRAK'A GİDİYOR
Bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimler kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra gündemde yer alan ikili konuların da ele alınması planlanıyor. Çavuşoğlu ayrıca, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı. ANKARA
THY DE GEÇİCİ OLARAK SEFERLERİ DURDURDU
Bu arada Türk Hava Yolları (THY) İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak ve İran'a yaptığı tarifeli uçuşlarını, bugün saat 21.00'e kadar durdurma kararı aldı.
KİM NE DEDİ
İRAN: BİR TOKAT ATTIK
İran lideri Ali Hamaney:
ABD'nin bu
bölgedeki varlığı son
bulmalıdır. Gece bunlara
bir tokat atıldı ama
bu yeterli değildir.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani:
Karadan karaya onlarca füzeyle terörist ABD ordusuna ait Ayn el- Esad üssü vuruldu. Onlar, Süleymani'nin elini kestiler. Bunun intikamı, onların ayaklarını bölgeden kesmemiz olacaktır.
Devrim Muhafızları Ordusu
: Füzelerle gerçekleştirilen saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, "çok daha sert ve ezici" karşılık verilecektir.
Savunma Bakanı Emir Hatemi:
Tahran yönetiminin bir sonraki adımı ABD'nin izleyeceği tutuma bağlı.
Dışişleri Bakanı Zarif
: Savaş istemiyoruz ancak kendimizi savunacağız.
ABD: HİÇ BİR ZARAR GÖRMEDİK
ABD Başkanı Donald Trump:
İran'ın saldırılarında
hiç bir Amerikan
askeri zarar görmedi.
(Kasım Süleymani) Çok
öncesinde öldürülmesi
gerekiyordu. Onu öldürerek
diğer teröristlere de güçlü bir
cevap vermiş olduk. İran'ın saldırganlığı
acımasızca giderek artmıştır.
ABD'ye teşekkür etmeleri gerekirken
ABD'ye ölüm sloganları attılar. İran
nükleer sevdasından vazgeçmeli ve
teröre olan desteğini sona erdirmelidir.
Ben Başkan olduğum sürece İran
asla nükleer silaha sahip olamayacak.
İran'a yeni ekonomik yaptırımlar
uygulayacağız ve kurallara uygun
davranana kadar yaptırımlar devam
edecek. NATO'nun bundan sonraki
süreçte Ortadoğu'ya daha fazla
müdahil olmasını isteyeceğim. İran
şiddeti ve nefreti körükledikçe Orta
Doğu'da barış sağlanamaz.
DÜNYA: KINAMA VE İTİDAL ÇAĞRISI
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg:
"İran'ın
saldırılarını kınıyorum"
açıklamasında bulundu.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas:
"Durumu sakinleştirmeye çalışmak için günlerce tüm taraflarla temas halindeyiz. Herkesten bu durumda ihtiyatlı ve sakin davranması talep edildi" dedi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Yves Le Drian:
İran'ın ABD üslerine
saldırı düzenlemesini kınadı.
İtalya Dışişleri Bakanlığı:
"İtalya, Irak'taki son gelişmeleri özel bir endişeyle takip ediyor ve Tahran yönetiminin, koalisyon askerlerini de ağırlayan ABD üslerine yönelik saldırısını kınıyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı:
Taraflara soğukkanlılığı sürdürme çağrısında bulundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu:
İran'ın ülkesini yok etmek istediğini iddia ederek, "Kim bize saldırmayı denerse acı verici bir darbe alır" dedi.