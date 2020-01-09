Irkçılar, Türkler’in evlerini işaretledi

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Almanya'nın Offenburg kentine bağlı Schutterwald kasabasında Türk ailelerin oturduğu evlere boyalı saldırı düzenlendi. Kasabadaki altı Türk ailenin bahçe kapısı duvarına kırmızı boyayla "x" işareti yapıldı. Aşırı sağcıların yaptığı tahmin edilen çirkin girişim, bölgede yaşayan 80 Türk aileyi huzursuz etti. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. Evleri işaretlenen ailelerin hepsinin Offenburg Merkez Camisi üyesi olması dikkat çekerken, cami derneği muhasebecisi Temel Aydın, "50 yıldır bu kasabada yaşıyorum. Hepimiz tedirginiz" dedi. Öte yandan Aşağı Saksonya eyaletindeki Estorf Belediye Başkanı Arnd Focke, aşırı sağcıların saldırıları nedeniyle istifa etti. Ailesini korumak ve makama zarar verilmemesi için görevinden ayrıldığını dile getiren Focke, "Acı duysam da gerekeni yaptım" dedi.Levent GÜNDÜZ / SCHUTTERWALD