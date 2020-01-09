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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci aday belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin () 2020 Nisan ayında yapacağı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adayları belli olmaya başladı. Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'dan sonra KKTC Başbakan Yardımcısı ve da Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 9.1.2020 23:22 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 23:27
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci aday belli oldu

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı. KKTC Cumhurbaşkanlığının partiler üstü bir görev yeri olduğuna dikkat çeken Özersay, "Seçildikten sonra değil, bu göreve aday olduğum bu andan itibaren parti başkanlığımı bir kenara koyuyorum" diyerek, parti başkanlığından ayrılmak için gereken adımı attığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay

Özersay, Cumhurbaşkanı olması durumunda nasıl bir politika izleyeceğine ilişkin, "KKTC'nin, Kıbrıs Adası'nın ve Doğu Akdeniz Bölgesi'nin bu denli öneminin arttığı, içeride ise toplumsal barışın sağlanmasına ihtiyaç duyulduğu bir ortamda gerek içeride gerekse dış politikada Kıbrıs Türk halkının iradesini ileri taşıyacak ve egemenliğini koruyacak bir liderlik göstermeye adayım. Halkın tüm kesimlerinin sesini duyabilen, hassasiyetlerini anlayabilen bir duruşa ihtiyacımız vardır. Toplumun tamamını temsil edebilecek bir liderlik gösterilmesi tam da böyle bir dönemde gereklidir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman

Özersay'ın yaptığı açıklamanın ardından, Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin'in seçim süresince, Parti Başkanlığını vekaleten yürüteceği bildirildi.

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KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci aday belli oldu
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