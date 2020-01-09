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'da 26 çantada 14 kişiye ait ceset parçaları bulundu

Ülke basınındaki haberlere göre, Jalisco Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, Guadalajara şehri yakınlarındaki Santiago nehri kenarında bulunan 26 çantadan 14 kişiye ait ceset parçaları çıktığı belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 9.1.2020 21:07

Ceset parçaları, uzman ekipler eşliğinde incelenmek üzere Adli Tıp Merkezine gönderildi. Savcılık, cesetlerin kimliklerinin, incelenmelerin ardından açıklanacağını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

300 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü agresif mücadele ile içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 bini aşkın Meksikalının da yerlerinden edildiği belirtilmişti.

Bu can kayıplarının çok büyük bölümünün kartel şiddetiyle bağlantılı olduğu biliniyor.

120 milyon nüfuslu ülkede 2018'de önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendiği kaydedilmişti.

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Meksika'da 26 çantada 14 kişiye ait ceset parçaları bulundu
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