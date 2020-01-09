Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda patlama

'daki 'nda patlama

'da 'nda patlama meydana geldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 9.1.2020 23:34 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 23:35
Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda patlama

Meksika Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, başkent Meksiko'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Popocatepetl Yanardağı'nın kül ve lav püskürttüğünü duyurdu.

Yanardağdaki patlama sırasında küllerin 3 kilometre yüksekliğe çıktığı belirtilen açıklamada, küllerin yanardağ yakınındaki yerleşim yerlerine ulaştığı kaydedildi.

Yer bilimciler, başkent Meksiko'da Eylül 2017'de gerçekleşen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından yanardağdaki volkanik etkinliğin arttığını ifade ediyor.

Adı Aztek dilinde "duman püskürten dağ" anlamına gelen Popocatepetl Yanardağı, 1994'ten bu yana aktif bulunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda patlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN