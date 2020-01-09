Papa bu kez de 'öpücük' diyaloguyla gündemde!

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, dünkü haftalık ayini öncesinde kalabalığı selamlarken bir rahibe kendisinden öpücük istedi.

"ISIRMAK YOK"

Francis'e yaklaşan rahibe, "Bir öpücük Papa!" diye bağırdı. Bu isteğe yanıt veren Papa, "Isırırsın! Sana bir öpücük veririm ama sakin duracaksın. Isırmak yok! Isırmayacağına söz veriyor musun?" ifadelerini kullandı.

Rahibenin söz verircesine başını sallaması üzerine Papa, onu yanağından öptü.

ELİNİ SIKAN KADINA VURMUŞTU!

Papa, yılbaşı arifesinde kalabalık içindeki bir kadının elini tutup bir süre bırakmaması üzerine sinirlenmiş ve eline vurmuştu.

Papa, bu hareketinin büyük tepki toplaması üzerine özür dilemişti.

Papa Francis rahibenin öpücük isteğini kırmadı