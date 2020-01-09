Son dakika: ABD'den BM'ye mektup: Ön koşulsuz İran'la görüşmeye hazırız

İran-ABD arasında Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile başlayan gerilim İran'ın Irak'taki ABD üssünü 15 balistik füze ile vurması ile alevlendi.



Son dakika bilgilere göre liderlerden füze saldırılarının ardından açıklamalar dün peş peşe gelirken İran dini lideri Hamaney, ABD'nin yüzüne tokadı indirdik açıklamasında bulunmuştu. ABD başkanı Donald Trump'ın akşam saatlerinde yaptığı açıklama gerilimin azaltılması yönünde olmuştu. ABD tarafından BM'ye gönderilen mektupta İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olunduğu bildirildi.



İRAN, ABD ÜSLERİNİ VURDU

Dün ise İran, Irak'taki iki ABD üssünü balistik füzelerle vurmuştu. İran devlet televizyonu füzeli saldırılarda 80 ABD'linin öldüğünü iddia etmesine rağmen, açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump saldırıda hiçbir Amerikalı ya da Iraklının ölmediğini söylemişti.







