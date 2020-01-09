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Son Dakika Haberi: - gerilimi o isim öldürülünce başladı! Gerilime semboller damga vurdu...

'nin İranlı general Süleymani'yi öldürmesinin ardından, 'dan tehdit dolu mesajlar gelmişti ve dün tüm dünya ajanslarının son dakika kodu ile duyurduğu İran'ın ABD'nin 'taki üslerine yönelik saldırıları gerçekleşmişti. ABD-İran arasındaki gerilimin başlamasına ise 'semboller' damgasını vurdu. Peki o semboller neler ve ABD'nin İranlı general Süleymani'yi öldürmesine neden olan operasyon hangi ABD'linin öldürülmesiyle başladı? İşte dikkat çeken o detaylar:

Giriş Tarihi: 9.1.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 09:59
Son Dakika Haberi: ABD-İran gerilimi o isim öldürülünce başladı! Gerilime semboller damga vurdu...

'nin 'ın siyasi ve askeri anlamda en güçlü isimlerinden Süleymani'yi Bağdat Havalimanı yakınlarından öldürmesi tüm dünyada son dakika kodu ile kamuoyu ile paylaşılmıştı. Süleymani'nin ölümü sonrasında ise İran'dan çok sert mesajlar gelmiş ve ABD'ye tehditler gelmişti. İran dün ABD'nin 'taki hedeflerine yönelik bir saldırı gerçekleşti daha sonra ABD Başkanı Trump, Türkiye saati ile 19:00'da yaptığı açıklama ile tansiyonu düşüren açıklamalar yaptı. ABD ve İran arasındaki gerilime damga vuran semboller ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İşte o semboller ve anlamları...

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Son Dakika Haberi: ABD-İran gerilimi o isim öldürülünce başladı! Gerilime semboller damga vurdu...
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