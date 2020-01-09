Son Dakika Haberi: ABD-İran gerilimi o isim öldürülünce başladı! Gerilime semboller damga vurdu...

ABD'nin İran'ın siyasi ve askeri anlamda en güçlü isimlerinden Süleymani'yi Bağdat Havalimanı yakınlarından öldürmesi tüm dünyada son dakika kodu ile kamuoyu ile paylaşılmıştı. Süleymani'nin ölümü sonrasında ise İran'dan çok sert mesajlar gelmiş ve ABD'ye tehditler gelmişti. İran dün ABD'nin Irak'taki hedeflerine yönelik bir saldırı gerçekleşti daha sonra ABD Başkanı Trump, Türkiye saati ile 19:00'da yaptığı açıklama ile tansiyonu düşüren açıklamalar yaptı. ABD ve İran arasındaki gerilime damga vuran semboller ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İşte o semboller ve anlamları...