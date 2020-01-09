Ukrayna uçağı İran’da düştü: 176 ölü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de düştü. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Kasım Biniyaz, yolcu uçağının 'motorunda çıkan yangın' nedeniyle düştüğünü açıkladı.İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade ise uçağın iki kara kutusunun da bulunduğunu ve Kaza Kırım Komitesi tarafından İran'da inceleneceğini bildirdi. Abidzade, Ukrayna'nın da komiteye katılabileceğini kaydetti. İran Sivil Havacılık Kurumu yetkililerinden Hasan Rızayi Ferd ise iki kara kutunun da zarar gördüğünü ancak hafızalarının sağlam durumda olduğuna dikkat çekti.Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk İran hava sahasındaki tüm uçuşlarını 9 Ocak itibariyle durdurduklarını belirtip, "Bu trajediye neyin sebep olduğunu öğrenene kadar, Ukraynalı havayolu şirketlerinin İran hava sahası üzerindeki uçuşlarını 9 Ocak itibarıyla durdurma kararı aldık" ifadesini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise uçağın İran'da düşmesiyle ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısında bulundu.Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi. Prystaiko, ölen Ukrayna vatandaşlarından 2'sinin yolcu, 9'unun ise mürettebattan olduğunu kaydetti. Ukrayna Havayolları, yolcuların büyük bölümünün, Kiev'de aktarma yaparak farklı varış noktalarına seyahat etmeyi planladıklarını açıkladı.Bazı medya organlarında uçağın, İran'ın ABD üslerine gerçekleştirdiği saldırılarda kullanılan füze nedeniyle düştüğü iddia edildi. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Kasım Biniyaz, yolcu uçağının "füzeyle vurulduğu" iddiasını yalanlayarak, "Uçak, füzeyle vurulmuş olsaydı havada patlardı ancak kaza motorun ateş alması ve pilotun kontrolü sağlamada başarısız olması nedeniyle yaşandı" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait bir uçağın İran'da düşmesi nedeniyle Ukrayna ve İran halkları ile hükümetlerine taziyelerini iletti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dost Ukrayna ve İran halklarına ve hükümetlerine en içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadesi yer aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile telefonda görüşerek düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

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