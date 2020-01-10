Avustralya'dan yangınla mücadelede korkunç karar! Avustralya'da deve katliamı...

Avustralya'da rekor düzeydeki hava sıcakığı ve kuraklık nedeniyle çıkan yangınlar aylardır söndürülemiyor. Yetkililer yaptıkları açıklamalarında yangınların önümüzdeki birkaç gün içinde yağmurların durmasının ardından daha da şiddetleneceği uyarısında bulunuyor. Aylardır söndürülemeyen yangınlar nedeniyle ülkenin bir bölgesinde 8 Ocak'tan başlayarak 5 gün boyunca 10 ile 20 bin arasında devenin ve yabani atın katledileceği haberi geldi. Avustralya deve katliamının gerekçesi olarak ülkeyi kasıp kavuran yangınları tetikleyen aşırı sıcak ve kuraklık gösterildi.