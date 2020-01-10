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'da bir gazeteci öldürüldü

Hükümet karşıtı gösterilere ilişkin yayınları nedeniyle bazı ofisleri kapatılan Dijla TV'nin muhabiri , aracında silahlı saldırıya uğradı. 'ın güneyindeki kentinde bir gazeteci, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.1.2020 19:44

Yerel medyadaki haberlere göre, Irak'ta yayın yapan Dijla TV muhabiri Ahmed Abdussamed aracında silahlı saldırıya uğradı.

Abdussamed, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi.

Dijla TV'nin Bağdat ve ülkenin güney kentlerindeki ofisleri, 1 Ekim 2019'da başlayan gösterilere ilişkin yayınları nedeniyle hükümet tarafından kapatılmıştı.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle geçen ekim ayında patlak veren gösteriler 100'üncü gününde de devam ediyor.

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Basra'da bir gazeteci öldürüldü
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