Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Iğdır merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

merkezli 6 ilde operasyonu: 17 gözaltı

merkezli 6 ilde /PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 10.1.2020 12:26
Iğdır merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır ile Ankara, İstanbul, Bingöl, Manisa ve Ağrı'da, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Polisler, 6 ilde yapılan operasyonla 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların 1 polis memuru, 1 askeri personel, 1 jandarma, 1 gümrük memuru, 1 sivil memur, 1 doktor ve 3 öğretmenin halen görevde olduğu, bir kişininin de serbest meslekten olduğu belirlendi. 7 şüphelinin ise kamudan ihraç edilen isimler olduğu açıklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Iğdır merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN