Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son Dakika Haberi: Irak'tan ABD'ye flaş talep!

: Irak'tan 'ye flaş talep!

: Irak Başbakanlığı, ülkedeki askerlerinin çekilmesi için Washington yönetiminden bir mekanizma oluşturulmasını talep etti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.1.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 15:20
Son Dakika Haberi: Irak'tan ABD'ye flaş talep!

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan askerlerinin Irak'taki üslerden nasıl çekileceğini belirlemesi için bir delegasyon göndermesini talep etti.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan resmi açıklamaya göre Abdülmehdi, askerlerin ülkeden çıkarılması için bir "mekanizma formüle edilmesini" istediğini telefonda görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bildirdi.

TALEP İLETİLDİ

Irak lideri, Pompeo'dan "Irak parlamentosunun talebini yerine getirip, askerlerin ülkeden çıkarılması için bir delegasyon göndermesini" de talep etti.

Başbakan Abdülmehdi, ABD'nin Irak'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini ifade etti.

Son dakika! İran'ın vurduğu ABD üsleri görüntülendi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Irak'tan ABD'ye flaş talep!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN