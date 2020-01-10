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Devrimi’nden kaçtı şimdi gemisinin komutanı

Giriş Tarihi: 10.1.2020
İran Devrimi’nden kaçtı şimdi ABD gemisinin komutanı
ABD-İran gerginliğinde Washington'dan "Tahran ile müzakerelere hazırız" mesajı geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise "ABD'nin başka hata yapması durumunda sert cevapla karşılaşacağını" söyledi. New York Times gazetesi ise gerginliğin tavan yaptığı dönemde Basra Körfezi'nde bulunan ABD'ye ait uçak gemisi Harry S. Truman'ın kumandanı İran asıllı Kavon Hekimzade'nin yaşamını haberleştirdi. 1979'da İslam devrimi döneminde İran'dan kaçan Albay Hekimzade, 11 yaşında ABD'ye gitti. 33 yıldır donanmada görev yapan Hekimzade, Savunma Üstün Hizmet Madalyası'na sahip.
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İran Devrimi’nden kaçtı şimdi ABD gemisinin komutanı
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