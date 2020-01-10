Kan donduran son dakika haberi: Paylaşımına yeteri kadar beğeni gelmeyince…

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina eyaletinde bulunan Durham County ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Chloe Davison isimli genç kız, sosyal medya takıntısının kurbanı oldu. Ailesi tarafından tam bir sosyal medya bağımlısı olduğu öne sürülen genç kız, yaşadıkları evde ölü bulundu. Genç kızın, Facebook'a attığı fotoğrafların yeterince beğeni almadığı için bunalıma girip intihar ettiği iddia ediliyor.

"SOSYAL KAYGISI ÜST DÜZEYDEYDİ"

Genç kızın 20 yaşındaki ablası Jade konuyla ilgili yaptığı açıklamada kız kardeşinin bakıcı olmak istediğini söyleyerek, "Kardeşim, paylaştığı fotoğrafların yeterince beğeni ve yorum almadığını söylüyordu. Sosyal kaygısı üst düzeydeydi. Ben kardeşimin intiharında sosyal medyanın büyük bir rol oynadığını düşünüyorum. Harap vaziyetteyim. Bu acıyı kelimelerle tarif edemiyorum. Benim sadece 9 hafta önce bir bebeğim oldu ve kardeşim yeğenini çok seviyordu. O benim en iyi arkadaşımdı. Onsuz ne yapacağımı bilemiyorum.