Facia ile ilgili yeni iddia: İran uçağı kazayla vurdu

ALBERTA

İran'da, Tahran-Kiev seferini yaparken düşen ve 9'u mürettebat 176 kişinin öldüğü Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçakla ilgili soruşturma sürerken, Kanada'dan şok bir iddia geldi. 63 vatandaşının öldüğü kazaya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Elimizdeki istihbarata göre Ukrayna uçağı karadan havaya bir İran füzesi tarafından düşürüldü, ancak bu kasıtsız olabilir" dedi. Uçağın ne tip bir füzeyle ve ne şekilde vurulmuş olabileceğine dair sorulara net yanıt vermeyen Trudeau, ellerindeki çok sayıda istihbarattan emin olduklarını vurguladı.ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın uçağı kazayla düşürmüş olabileceğini söyledi. Trump, "Şüphelerim var. Orada birileri hata yapmış olabilir. Bazı kişiler mekanik nedenle düştüğünü söylüyor, bence bu bir soru işareti. Bu konuda kötü bir hissiyatım var. Sanırım orada çok kötü bir şey oldu" dedi. Bazı ABD'li yetkililer ise uyduların uçağın kalkışından kısa süre önce İran'dan iki füze fırlatıldığını tespit ettiğini iddia etti. Yetkililer, Washington'un uçağın kazayla düşürüldüğüne inandığını kaydetti.İngiltere Başbakanı Boris Johnson da "Elimizde uçağın İran tarafından düşürüldüğüne dair bilgi var" dedi.Öte yandan Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, kazaya ilişkin senaryoları şöyle açıkladı: "Bu senaryolar arasında, uçağın Rus yapımı Tor hava savunma füze sistemi nedeniyle düşmesi ve terör saldırısı sonucu uçakta yaşanan bir patlama var. Diğerleri motorun teknik nedenlerle patlaması ve uçağın İHA ile çarpışması."İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebil ise "Uçağın düşürüldüğü iddiası Tahran'a karşı psikolojik savaştır. Kazada vatandaşları ölen ülkelerin temsilcilerini İran'a devet ediyoruz. Boeing'e kara kutuları inceleme sürecine katılması için çağrıda bulunuyoruz" dedi.Uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna (mürettebat dahil), 10 İsveç, 4 Afgan, 4 Alman ve 3 İngiliz vatandaşı bulunuyordu. Kanada basınında yer alan haberlerde Kanada vatandaşlarının en az 30'unun Edmonton'daki Alberta Üniversitesi'yle ilişkili olduğunu, bunların en az 10'unun üniversite öğrencisi ve 2'sinin de profesör olduğu vurgulandı. Alberta Üniversitesi profesörlerinden Mojgan Daneshmand ve Pedram Mousavi'nin kızıyla çekilen fotoğraflarının yanı sıra, Kanada'nın Aurora kentinde diş hekimliği yapan Dr. Parisa Eghbalian ve eşi Dr. Hamed Esmaeilion ile birlikte çekilen fotoğraflarını yayımlandı. Eghbalian ve 9 yaşındaki kızı Reera'nın uçak kazasında ölenler arasında bulunduğu belirtiliyor.Kanada Montreal'de yaşayan yeni evli Siavash Ghafouri-Azar ve Sara Mamani uçak kazasında hayatını kaybedenler arasındaydı. Yeni evli çiftin mühendis olduğu ve uçak firmalarında çalıştığını ifade edildi. Ayrıca Alberta Üniversitesi bilgisayar mühendisliği öğrencileri Arash Pourzarabi (26) ile Pouneh Gourji (25) de İran'da evlenmişlerdi.