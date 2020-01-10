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’ya gitti

ile Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrılacağını açıklayan , oğlu Archie ile vakit geçirebilmek için ’ya döndü.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 10.1.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 14:41
Meghan Markle Kanada’ya gitti

İngiltere'nin gündeminde Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerini bırakması tazeliğini koruyor. Eşi Prens Harry ile yaptığı yazılı açıklamayla görevlerini bırakan Meghan'ın oğluyla vakit geçirebilmek için Kanada'ya gittiği belirtildi. Çift maddi anlamda bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla üst düzey görevlerinden çekildiklerini açıklamış, "Bunu yaparken Kraliçe'ye tam desteğimizi vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Meghan'ın Kanada'da ne kadar süre kalacağı bilinmiyor.

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Meghan Markle Kanada’ya gitti
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