Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Irak’a dayanışma ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran ile ABD arasındaki sıcak temasın sıçradığı Irak'a gitti. Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmesine ilişkin, "Bölgedeki gerginliği azaltmak için beraber yapabileceklerimizi değerlendirdik" dedi. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ilettiğini belirterek "Irak'ın kritik dönemde yalnız olmadığını vurguladık" dedi. Bu arada Irak'ın Selahaddin kentine bağlı Duceyil ilçesi yakınlarındaki ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü yakınlarına dün akşam bir roket düştü. Can kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmeyenn saldırıyı henüz kimse üstlenmedi.