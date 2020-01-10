Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Irak’a dayanışma ziyareti

’ndan ’a dayanışma ziyareti

Giriş Tarihi: 10.1.2020
Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Irak’a dayanışma ziyareti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran ile ABD arasındaki sıcak temasın sıçradığı Irak'a gitti. Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmesine ilişkin, "Bölgedeki gerginliği azaltmak için beraber yapabileceklerimizi değerlendirdik" dedi. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ilettiğini belirterek "Irak'ın kritik dönemde yalnız olmadığını vurguladık" dedi. Bu arada Irak'ın Selahaddin kentine bağlı Duceyil ilçesi yakınlarındaki ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü yakınlarına dün akşam bir roket düştü. Can kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmeyenn saldırıyı henüz kimse üstlenmedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Irak’a dayanışma ziyareti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN