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NATO'dan düşen Ukrayna Uçağı ile ilgili son dakika açıklaması! İran savunma sistemleri...
NATO'dan düşen Ukrayna Uçağı ile ilgili son dakika açıklaması! İran savunma sistemleri...
Ukrayna'dan İran'a uçan, Ukrayna'ya ait yolcu uçağı İran hava sahasında düşmüş ve 180 yolcu hayatını kaybetmişti. İran olayın ardından uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü açıklamıştı. Ancak düşen uçakla ilgili açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak NATOGenel Sekreteri Stoltenberg İran'da düşen uçakla ilgili bir açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 10.1.2020 18:50Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 19:00
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İran'da düşen Ukrayna uçağına ilişkin, "Uçak, İran savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabilir" dedi.