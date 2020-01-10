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'dan düşen Uçağı ile ilgili son dakika açıklaması! savunma sistemleri...

'dan 'a uçan, Ukrayna'ya ait yolcu uçağı İran hava sahasında düşmüş ve 180 yolcu hayatını kaybetmişti. İran olayın ardından uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü açıklamıştı. Ancak düşen uçakla ilgili açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak İran'da düşen uçakla ilgili bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 10.1.2020 18:50 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 19:00
NATO'dan düşen Ukrayna Uçağı ile ilgili son dakika açıklaması! İran savunma sistemleri...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İran'da düşen Ukrayna uçağına ilişkin, "Uçak, İran savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabilir" dedi.

Detaylar geliyor...

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NATO'dan düşen Ukrayna Uçağı ile ilgili son dakika açıklaması! İran savunma sistemleri...
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