Picasso Mikail

Almanya'da ilk olarak babasının oyalanması için aldığı boyalarla 4 yaşındayken resimler yapmaya başlayan Mikail Akar'ın eserleri artık ülkenin en ünlü galerilerinde sergileniyor ve tabloları binlerce euroya satılıyor. Mikail'in birçok farklı kentte sergilenen eserleri arasında 11 bin euro'ya satılan tablosu da bulunuyor. Bu tablo ünlü Alman kaleci Manuel Neuer'in çocuklar için kurduğu hayır kurumu adına satıldı. Alman DW ajansındaki habere göre Duesseldorf'ta ünlü sanat galerisi Art Haus kapılarını bir kez sadece minik ressam Mikail için açtı. Erzurumlu baba Kerem Akar, oğluna ilk olarak doğum gününde aldığı tuval ve boyalar hakkında "Hediye verdiğim gün eve döndüğümde tuvaldeki resmi görünce önce eşim Elvan yaptı sandım. Eşim, 'Hayır oğlumuz Mikail yaptı' deyince çok şaşırdım" dedi. Baba Krem Akar, oğlunun yeteneğinin keşfedilmesinin ardından seyyar satıcılığı bırakarak Mikail'in menajerliğini yapmaya başladı. İlham kaynağının Brezilyalı sanatçı Romero Britto olduğunu belirten Mikail ise "Ben zaten ressamım, büyüyünce futbolcu olacağım" diyor. Mikail'in sosyal medyada 40 binden fazla takipçisi var.

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