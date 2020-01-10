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Son dakika: Dünyada gündeme oturan olayla ilgili 'dan ilk açıklama

'da düşen yolcu uçağıyla ilgili 'dan ilk açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait tipi yolcu uçağının roket ya da füze tarafından vurulduğu iddiasına ilişkin, "Bu aşamada, ses getiren açıklamalar için neden yok." dedi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.1.2020 21:24 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 21:29
Son dakika: Dünyada gündeme oturan olayla ilgili Rusya'dan ilk açıklama

Ryabkov, Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Ukrayna uçağının Tahran'da düşmesine ilişkin Rus basınına açıklamalarda bulundu.

İnsani trajedi üzerinden siyasi rant peşinde koşulmaması gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "Uzmanların durumu analiz etmelerine ve belirli sonuçlara varmalarına izin verilmeli. Olayla ilgili bazı oyunların başlatılması uygun değil. Bu aşamada, ses getiren açıklamalar için neden yok." yorumunda bulundu.

Ukrayna uçağının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı

FÜZE İLE VURULDU İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'da Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmesinden şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran'ın) uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söylemişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füzeyle kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

İran'dan düşen Ukrayna uçağı hakkında açıklama! Dünya kara kutudan çıkacak sonuca kilitlendi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

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Son dakika: Dünyada gündeme oturan olayla ilgili Rusya'dan ilk açıklama
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