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Son Dakika haberi: çalışanlarından şok yazışma! “O uçağa ailemi bindirmem…”

Amerika Birleşik Devleri’nin uçak inşası devi şirketi ’de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ünlü uçak yapım şirketinin çalışanları arasında yapıldığı iddia edilen iç yazışmaların ortaya çıkması ülkede büyük yankı uyandırdı. Ülke basınından Washington Post gazetesinde haberi yapılan olayda şirket çalışanlarının iç yazışmalarına ve gönderilen e-postalardaki inanılmaz detaylara yer verildi. Şirkette çalışan personelin yazışmalarındaki o detay ise tüm dünyaya damgasını vurdu. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 10.1.2020 20:06 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 20:06
Son Dakika haberi: Boeing çalışanlarından şok yazışma! “O uçağa ailemi bindirmem…”

ABD menşeli dev uçak yapım şirketi 'de şirket çalışanları arasında yapıldığı iddia edilen iç yazışma ve e-posta verileri başta Amerika'da olmak üzere tüm dünyada son dakika haberi olarak verildi. ABD basınından Washington Post'da yer alan bir habere göre şirket içerisinde personel tarafından yapılan iç yazışmalar ve e-posta kayıtlarında öyle şeyler yazıyordu ki okuyanlar şaşkına döndü. Personelin arasında bir uçak modeline ilişkin yazılanlar ise çok konuşulacak türdendi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son Dakika haberi: Boeing çalışanlarından şok yazışma! “O uçağa ailemi bindirmem…”
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