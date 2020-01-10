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Son Dakika Haberi: Ukrayna uçağının düşmesiyle ilgili olarak 'dan flaş açıklama

Ukrayna yolcu uçağının düşmesiyle ilgili 'dan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, "Olayın çözülmesi için İsviçre ve 'dan yardım istedik" denildi.

Giriş Tarihi: 10.1.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 11:25
Son Dakika Haberi: Ukrayna uçağının düşmesiyle ilgili olarak İran'dan flaş açıklama

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, "Ukrayna uçağını İran düşürdü" iddiasına canlı yayında yanıt verdi.

İşte Abidzade'nin açıklamaları:

Kaydedilen görüntülerin farklı insanlardan geldiğini biliyoruz. Bu görüntüler şunu ortaya koyuyor. 60 ile 70 saniye civarında uçağın yandığı görülüyor. Bizim söylediklerimizle paralel. Videolarda bir şey mi çarptı uçağa? Bu bize mantıklı gelmiyor. Giderken bir şeyin uçağa çarpması mantıklı gelmiyor. Uçak orada çok dar bir alanda biliyorsunuz. Patlama olsa çok daha farklı bir alana yayılırdı fakat yayılmamış.

Ukrayna uçağının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı

İSVEÇ VE KANADA'DAN YARDIM İSTEDİK

Bu olayda İsviçre'den ve Kanada'dan yardım ve destek istedik olayın çözülmesi için. Bu konuda araştırmalara katılmalarını istedik. Bu olayın tamamıyla ortaya çıkması için samimiyiz, bu konuda yardım istedik, bu olayı takip etmek ve tam olarak ne olduğunu anlamak istiyoruz.

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Son Dakika Haberi: Ukrayna uçağının düşmesiyle ilgili olarak İran'dan flaş açıklama
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