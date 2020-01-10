Haberler Dünya Haberleri Trump'ın azil süreci ile ilgili son dakika haberi! Azil maddeleri önümüzdeki hafta...

Trump'ın azil süreci ile ilgili son dakika haberi! Azil maddeleri önümüzdeki hafta... Son dakika haberi: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, önümüzdeki hafta azil maddelerini geliştireceklerini açıkladı. Ayrıca Pelosi, Yargı Komitesi Başkanı Nadler'den, azil maddelerinin Senato'ya verilmesi ve süreci yönetecek yetkililerin atamaları konusunda hazırlanmasını talep etti.

Giriş Tarihi: 10.1.2020 19:59 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 20:13