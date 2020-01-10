Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Trump'ın azil süreci ile ilgili son dakika haberi! Azil maddeleri önümüzdeki hafta...

Trump'ın azil süreci ile ilgili son dakika haberi! Azil maddeleri önümüzdeki hafta...

Son dakika haberi: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, önümüzdeki hafta azil maddelerini geliştireceklerini açıkladı. Ayrıca Pelosi, Yargı Komitesi Başkanı Nadler'den, azil maddelerinin Senato'ya verilmesi ve süreci yönetecek yetkililerin atamaları konusunda hazırlanmasını talep etti.

Giriş Tarihi: 10.1.2020 19:59 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 20:13
Trump'ın azil süreci ile ilgili son dakika haberi! Azil maddeleri önümüzdeki hafta...

ABD Başkanı Trump'ın azil süreci ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, azil maddelerinin haftaya Senato'ya gönderileceğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump'ın azil süreci ile ilgili son dakika haberi! Azil maddeleri önümüzdeki hafta...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN