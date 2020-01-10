Türkiye ve Rusya’nın çağrısına destek

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kamuoyu tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UHM) ile arkasına Körfez ülkelerini alan General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar sürüyor. Türkiye ve Rusya tarafından önceki gün yapılan ateşkes çağrısına ise başta BM olmak üzere bölge ülkelerinden destek geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya'daki tüm taraflara, çatışmaları 12 Ocak gece yarısı saat 00.00 itibarıyla durdurma çağrısı yapmıştı.

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BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. UMH Başkanlık Konseyi, Devlet Yüksek Konseyi ve Trablus'taki meclis de "ateşkes çağrısını ve diplomatik çözüm arayışlarını memnuniyetle karşıladıklarını" duyurdu. Cezayir ve İtalya da ateşkesin sağlanması ve siyasi sürecin başlatılması çağrısında bulundu.



HAFTER ÇAĞRIYI REDDETTİ

Darbeci General Halife Hafter ise Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılması çağrısını reddetti. Hafter'in liderliğindeki Libya Ulusal ordusu isimli silahlı gubun sözcüsü Ahmed el-Missari, ateşkes çağrılarını reddettiklerini ve askeri operasyonlara devam edeceklerini söyledi.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ

Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İtalya Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla önceki gün Kahire'de düzenlenen toplantıda Türkiye ve Libya arasında varılan anlaşmaların tanınmadığına dair karar alındı. Dışişleri Bakanlığı, "Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan meşru hükümeti ile imzaladığımız Mutabakat Muhtıraları uluslararası hukuka uygun ve meşrudur" açıklaması yapıldı. ANKARA