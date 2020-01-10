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'nde Rus gemisi ile ABD savaş gemisi arasında tehlikeli yakınlaşma

ABD Donanması, Rus Donanmasına ait bir geminin, 'nde Amerikan savaş gemisine "saldırganca yaklaştığını" açıkladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.1.2020 21:21 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 21:26
Umman Denizi'nde Rus gemisi ile ABD savaş gemisi arasında tehlikeli yakınlaşma

ABD Donanması 5. Filo Sözcüsü Yarbay Josh Frey, dün Arleigh Burke sınıfı destroyer USS Farragut'a, Umman Denizi'nin kuzeyinde rutin operasyonları sırasında Rus gemisi tarafından "saldırganca yaklaşıldığını", USS Farragut'un olası çarpışmayı önlemek için 5 kez uyarı sirenini öttürmek zorunda kaldığını söyledi.

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Başta yönünü değiştirmeyi reddeden Rus gemisinin sonunda Amerikan savaş gemisinden uzaklaştığını belirten Frey, Rus gemisinin yönünü değiştirmekte gecikmesinin "çarpışma riskini artırdığını" kaydetti.

ABD Donanmasının Orta Doğu'da ve Hint Okyanusu'nun bazı kesimlerindeki faaliyetlerini denetlemekle sorumlu 5. Filo, Twitter hesabında 9 Ocak'ta meydana gelen olayın videosunu yayınladı.

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Umman Denizi'nde Rus gemisi ile ABD savaş gemisi arasında tehlikeli yakınlaşma
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