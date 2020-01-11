Batı: Uçağı İran füzeyle düşürdü

ABD ile İran arasındaki 'misilleme savaşı'nın etkileri sürerken, dünyanın en çok merak ettiği soruların başında İran'da Ukrayna Havayolları'na ait uçağın düşerek 176 kişiye mezar olması geliyor.Dünya basınında da uçağın düşmesiyle ilgili birçok yeni detay yer aldı. New York Times gazetesi, ele geçirdiği ve yayınladığı 19 saniyelik videonun, uçağın füzeyle vurulduğunu gösterdiğini ve videonun doğruluğunu kanıtladıklarını duyurdu. İngiliz Guardian'daki habere göre de uçağa, karadan atılan güdümlü iki füze isabet etti. ABD'nin Newsweek dergisi ise Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde uçağın Rus Tor-M1 hava savunma füzesi tarafından muhtemelen yanlışlıkla hedef alındığını söyledi.Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko, ABD'nin düşen uçak ile ilgili, "çok önemli veriyi" Ukrayna ile paylaştığını duyurdu. Prystaiko "Devlet Başkanımız Zelensky ile birlikte ABD'li temsilcilerle görüştük. Uzmanlarımız tarafından incelenmek üzere ABD'li temsilcilerden çok önemli bir veri aldık" ifadesini kullandı.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise İran'ı suçladı, "Uçağın İran füzesiyle vurulduğuna inanıyoruz. Soruşturmanın sonucuna göre hem ABD hem de dünya uygun bir karşılık verecektir" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, birilerinin uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söylemişti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da uçağın İran'a ait füze ile vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı.İran medyası ise İran'dan ve ülke dışından uzmanların katılacağı kaza inceleme komitesinin bugün bir toplantı düzenleyeceğini, toplantıda elde edilen bulguların incelenmesinin ardından uçağın düşme nedeninin açıklanacağını duyurdu.İran uçağın füze iddialarını kabul etmiyor. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabiey "ABD, algı operasyonunun bir parçası olarak Pentagon'dan adını vermek istemeyen bir yetkilinin ağzından uçağın isabet eden 2 füze nedeniyle düştüğü yönündeki haberi basına yaydı" dedi. Öte yandan İran hükümeti yaşanan gerginliğe rağmen ABD'li yetkilileri uçağın düşme nedeni konusunda araştırma ve işbirliği yapmak için İran'a davet etti. Bu durum 1979'daki İslam Devrimi'nden bu yana iki ülke arasındaki ilk işbirliği olacak.ABD merkezli Business Insider sitesindeki haberde uçağın düştüğü noktada çalışmalara dikkat çekildi. Haberde İranlı görevlilerin enkaz bölgesini dozerlerle düzelttiği belirtildi ve bu durumun kanıtların ortadan kalkmasına neden olacağı ileri sürüldü. Öte yandan İranlı yetkililer, uçağın düşmesiyle ilgili soruşturmanın iki yıl süreceğini açıkladı.

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