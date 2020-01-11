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'nde teknesi battı: En az 12 ölü!

'nde faciası! açıklarında göçmen teknesi alabora oldu. En az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 11.1.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 14:09
Ege Denizi'nde göçmen teknesi battı: En az 12 ölü!

Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'ndeki Paksu (Paxos) Adası açıklarında yaklaşık 50 düzensiz göçmenin bulunduğu tahmin edilen teknenin batması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Paksos Adası'nın güney batısına 13 mil uzaklıkta batan teknedeki göçmenlerin telefonla "112 Avrupa" acil hattını arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin 21 kişiyi kurtarırken, 12 kişinin cesedine ulaştığını duyurdu.

Teknede yaklaşık 50 düzensiz göçmenin bulunduğu tahmin edildiği belirtilen haberde, teknede kaç kişinin bulunduğunun kesin olarak bilinmemesi nedeniyle bölgede denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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Ege Denizi'nde göçmen teknesi battı: En az 12 ölü!
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