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İdlıb’de sağlandı

’de yaşanan insanlık dramına son vermek isteyen ’nin diplomatik çabaları sonuç verdi. Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma kapsamında, İdlib şehrinde 12 Ocak 00.01 itibariyle ilan edildiği bildirildi

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM Dünya
Giriş Tarihi: 11.1.2020
İdlıb’de ateşkes sağlandı
Beşar Esad rejimi, Rusya ve İran destekli grupların saldırılarının arttığı İdlib'de ateşkes ilan edildi. Türkiye'nin diplomatik çabaları sonucu İdlib'de 12 Ocak'ta yürürlüğe girecek ateşkes ile birlikte kasımdan beri aralıksız devam eden göç hareketlerinin de azalması bekleniyor. Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma kapsamında, İdlib şehrinde dün 14.00'te ateşkes ilan edildiği bildirildi.

YARALAR SARILIYOR
Saldırılar nedeniyle şehrin güneyinden Türkiye sınırına doğru büyük bir göç hareketi başlamıştı. Kasım ayı başından bu yana yaklaşık 400 bin kişi evsiz kaldı. Yerinden edilen sivillerin büyük kısmı Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere sığınırken, bir kısmı da Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine gitti. Saldırıların yeniden şiddetlenmesi halinde 250 bin sivilin daha yerinden edilmesinden endişe ediliyordu. Saldırılardan kaçarak evsiz kalan binlerce aile ise yardım bekliyor. SABAH'a konuşan Türkiye Diyanet Vakfı Suriye Sorumlusu İsmail Yiğit, "Kamp yerleri dolu olduğu için zeytin ağaçları altına naylondan çadır kurarak kışı geçirmeye çalışan ailelere, mevsim şartlarına uygun battaniye ve kıyafet yardımı yapıyoruz. 15 bin kişiye yemek dağıtıyoruz. Yeni gelen insanlar için bin çadır daha kurulacağız. Kışlık soba ve gaz yardımı yapıyoruz" dedi.

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İdlıb’de ateşkes sağlandı
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