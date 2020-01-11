İran füzelerine karşı yeni ABD yaptırımları

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ABD Hazine Bakanlığı, Irak'taki iki üsse düzenlenen füze saldırılarının ardından İran'a yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "İran'a ilave yaptırımlar getiriyoruz" dedi. Mnuchin, özellikle İran'ın metal sanayisini ve söz konusu saldırıyla bağlantılı İranlı hükümet yetkililerini hedef aldıklarını vurguladı. Bu kapsamda İran'ın alüminyum, bakır, demir ve çelik sektörlerinde faaliyet gösteren 17 şirketin yanı sıra, iki üsse düzenlenen füze saldırılarının organizasyonunda yer aldığı belirtilen 8 İranlı üst düzey yetkiliye de yaptırım getirildi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Bağdat'ta öldürülen İranlı general Kasım Süleymani ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Trump, Süleymani'nin, Bağdat dahil olmak üzere, ABD'nin bölgedeki 4 büyükelçiliğine saldırı düzenleme planları yaptığını öne sürdü. AA