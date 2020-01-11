İran'ın itirafı ne anlama geliyor? İran'ı önümüzdeki günlerde neler bekliyor?

İran'da düşen ve 176 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasıyla ilgili dünyanın beklediği açıklama bu sabah İran'dan geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı son dakika açıklamasında Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü belirtti. Peki bundan sonra ne olacak? İran'ı önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Uzmanlar yorumladı.

GÜVENLİK UZMANI COŞKUN BAŞBUĞ



Uçak kazası olduğu andan itibaren birçok soru işaretleri vardı. Keza görüntüler de çok net. Uçağın havada içerden veya dışardan olası bir patlamayla havada infilak ettiği düşünülüyordu, tahminlerimiz vardı.



İran ilk etapta bu olaya uzak kaldı ve yalanladı. Fakat Ukrayna söz konusu uçağın söz konusu bir arıza nedeniyle düşemeyeceğini ve çok daha yeni bir uçak olduğunu ifade etti. Arkadan Kanada devreye girdi, İran'dan hava saldırısı olduğu şeklinde istihbari bilgiler olduğunu söyledi. En son İran bu açıklamayla bu saldırıyı kabul etmek durumunda kaldı.



Olayın olduğu andan itibaren şu ana kadar olan gelişmeleri daha akılcı buluyorum. Olayın hemen akabinde yapılacak bir açıklama tansiyonu tırmandıracaktı. Bu işareti ilk Trump verdi. İlk kurduğu cümle "ben olayın yanlışlıkla olduğunu değerlendiriyorum" demesi, belli bir anın beklendiğini gösteriyor. NATO Genel Sekreteri'nin "bu bir kaza olabilir" söylemi, sanki çok üst perdede bu işin kaza olduğuna kanaat getirdiği ve tansiyonun düşmesi için belli sürenin geçmesi gerektiği şeklinde algılanabilir.



Burada esas olay şu, hava savunma sistemleri diye adlandırıyoruz. "Tanımlayamayan bir hava cismi" olduğu için sistem devreye girdi deniyor. Bu işin hukuki boyutu olacak. Çünkü kaza da olsa saldırı da olsa inanılmaz tazminatlar İran'ı bekliyor.

EMEKLİ KURMAY ALBAY GÜRSEL TOKMAKOĞLU:



İran'ın baştan açıklamaması için hiçbir sebep yoktu. Ama belki çatışmanın büyüyebileceği psikolojiyle... Daha ilk uçak düştüğünde bunun bu şekilde olabileceğini ekranda bakıp söyledik. Zaten uçağın yere dağılmış parçalarını biz iki gün önce görerek nasıl düştüğünü işaret ettik.



İran'ın yapacağı bir şey yok. Burada teknik olan konu şu. Sigorta şirketlerine rağmen devletler bu tip işlerde ön alamazlar.



Eğer derse ki İran'a ait hiçbir işe güvence vermiyorum derse İran havacılıkla ilişkisini kesmek zorunda kalır. Haliyle bir de belgeler, bulgular o kadar net ki onun üzerine dayanacak hiçbir şey yok.



Uluslararası gözlemciler gelecek esas raporun beklenmesi gerekiyor. Belki bir iki ay içerisinde önden bir rapor çıkar, daha sonra bir iki yıl içinde esas rapor çıkar. İran tazminatları öder. Yine de İran'ın karnesine bu zayıf olarak yazılır. Basit bir mesele değil.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DR. MURAT ASLAN



Muhtemelen ülke vatandaşlarına yönelik tabii oldukları devletler tazminat konusunu gündeme getirecektir. Belki İran da adım atılabilir. Mutlaka hatası olan kimlerse bunların yargılanması söz konusu olabilir.



Politik anlamda bu işten çok büyük bir çıkarın da bulunması beklenmemeli. Nihayetinde insan hatasıyla bu iş yapıldı hatası var. Dolayısıyla devletin bir tazminat imkanı ve iç hukuk yoluyla sorumluların cezalandırması bu işi kapatacak diye düşünüyorum.



Daha önce bir Libya örneği vardı. Orada bilinçli olarak düşürülmüştü, Libya uzun süre reddetti ama nihayetinde kabul etti. Büyük tazminatlar ödedi. Büyük ihtimalle devletlerin temsilcileri bir araya gelip görüşmeler yapar ve nihayetinde bir tazminata karar verilir. Neticede İran da hatayı kabul etmiş durumda.