Motosiklet kazasında ölen çift son yolculuklarına uğurlandı

Dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde motosikletle yaptıkları kaza sonucu hayatlarını kaybeden Dilek Dereli Çokcan ve Çağan Çokcan çifti Gönenli Mehmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Cenaze namazı için camiye çok sayıda kişi gelirken,çiftin sevenleri cenazelerin başında gözyaşı döktü. Çiftin minik bebekleri Ada cenazelerin başında yakınının kucağında hiçbir şeyden habersiz anne babasına veda etti. Kılınan namazın ardından Çokcan çiftinin cenazeleri toprağa verilmek üzere Arnavutköy Boğazköy Memba Mezarlığı'na götürüldü.