Prens Harry ile eşi Meghan Kanada’ya gitti

BUGÜN NELER OLDU

İngıltere'de Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekileceklerini açıklayan Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Kanada'ya gittikleri ileri sürüldü. Altı haftalık tatillerinden pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'ya dönen çift sekiz aylık oğulları Archie'yi ise Kanada'da bakıcısıyla bırakmıştı. Çiftin kendisine danışmadan aldığı kararından düş kırıklığına uğradığı söylenen Kraliçe 2'nci Elizabeth'in, oğlu Prens Charles ve Prens Harry'nin ağabeyi Prens William'dan soruna birkaç gün içinde çözüm bulmalarını istediği belirtiliyor.