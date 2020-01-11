Son Dakika Haberi: Avustralya'daki yangın felaketinde korkunç iddia! Katliam yapacaklar...

Avustralya'da aylardır süren orman yangınları milyonlarca dönüm araziyi kül attı. Tüm dünyanın gözü önünde Eylül ayından beri devam eden yangınlar onlarca insanın ölümüne ve 1 milyardan fazla hayvanın yok olmasına neden oldu. Tüm dünyanın gözleri Avustralya'ya çevrilmiş haldeyken, gelecek son dakika haberleri de yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün yağmurların başlaması ile birlikte bölgede büyük bir sevinç olurken, yağan yağmurların yangını söndürmesi umut ediliyor. Ancak daha sonra konuyla ilgili tedirginlikleri belli eden pek çok açıklama gelmişti. Son olarak Avustralya Hükümeti, yaşanan yangın felaketi için yabani develeri sorumlu tutmuş ve binlerce deveyi itlaf etme kararı almıştı. Bu itlafın ardından ise bazı yabani atları da katletme kararı aldılar. Konuyla ilgili Hükümet Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş bir çağrı geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve Avustralya yangınında son durum!

AVUSTRALYA'DAKİ YANGIN FACİASI İÇİN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN ÇAĞRI! AVUSTRALYA YANGINI SON DURUM

Avustralya'da aylardır süren yangın felaketi sürerken, 25 insan hayatını kaybetti. 1 milyardan fazla hayvanın öldüğü yangın faciası ile ilgili korkutan bir açıklama daha geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…