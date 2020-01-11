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Haberi: 'daki yangın felaketinde korkunç iddia! Katliam yapacaklar...

’da Eylül ayında başlayan ve aylardır devam eden yangının yankıları tüm dünyada sürüyor. 8 milyon hektar arazinin yok olduğu yangında en az 25 kişi hayatını kaybederken, 1 milyardan fazla hayvan da yok oldu. Tüm dünya Avusturalya yangına odaklanırken, ünlü oyuncular, sporcular ve siyasetçiler de düzenlenen kampanyalara destek verdiler. Geçtiğimiz günlerde başlayan yangın bölgedeki büyük mutluluğa neden olurken, korkunç iddiaları da beraberinde getirmişti. Yine Avustralya hükümeti binlerce deveyi aşırı sıcaklık ve kuralık gerekçe gösterilerek öldürme kararı almıştı. Çarşamba günü başlatılan ve beş gün sürecek olan itlaf kararı pek çok kişi tarafından tepkiyle karşılanmış ve farklı çözüm bulmaları gerektiği konusunda uyarılmıştı. Öte yandan Avustralya Hükümeti develerin ardından bazı yabani atları da katletme kararı aldı. Konuyla ilgili Hükümet Sözcüsü ’ten de flaş açıklamalar geldi. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 11.1.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 11:30
Son Dakika Haberi: Avustralya'daki yangın felaketinde korkunç iddia! Katliam yapacaklar...

'da aylardır süren orman yangınları milyonlarca dönüm araziyi kül attı. Tüm dünyanın gözü önünde Eylül ayından beri devam eden yangınlar onlarca insanın ölümüne ve 1 milyardan fazla hayvanın yok olmasına neden oldu. Tüm dünyanın gözleri Avustralya'ya çevrilmiş haldeyken, gelecek haberleri de yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün yağmurların başlaması ile birlikte bölgede büyük bir sevinç olurken, yağan yağmurların yangını söndürmesi umut ediliyor. Ancak daha sonra konuyla ilgili tedirginlikleri belli eden pek çok açıklama gelmişti. Son olarak Avustralya Hükümeti, yaşanan yangın felaketi için yabani develeri sorumlu tutmuş ve binlerce deveyi itlaf etme kararı almıştı. Bu itlafın ardından ise bazı yabani atları da katletme kararı aldılar. Konuyla ilgili Hükümet Sözcüsü 'ten flaş bir çağrı geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve Avustralya yangınında son durum!

AVUSTRALYA'DAKİ YANGIN FACİASI İÇİN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN ÇAĞRI! AVUSTRALYA YANGINI SON DURUM

Avustralya'da aylardır süren yangın felaketi sürerken, 25 insan hayatını kaybetti. 1 milyardan fazla hayvanın öldüğü yangın faciası ile ilgili korkutan bir açıklama daha geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Son Dakika Haberi: Avustralya'daki yangın felaketinde korkunç iddia! Katliam yapacaklar...
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