SON DAKİKA HABERİ! Boeing çalışanlarının yazışmalarında korkutan detay ortaya çıktı! “O uçağa..."

ABD menşeli dev uçak yapım şirketi Boeing'de şirket çalışanları arasında yapıldığı iddia edilen iç yazışma ve e-posta verileri başta Amerika'da olmak üzere tüm dünyada son dakika haberi olarak verildi. ABD basınından Washington Post'da yer alan bir habere göre şirket içerisinde personel tarafından yapılan iç yazışmalar ve e-posta kayıtlarında öyle şeyler yazıyordu ki okuyanlar korku içerisinde kaldı. Personelin arasında bir uçak modeline ilişkin yazılanlar ise çok konuşulacak türdendi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…