Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > SON DAKİKA: İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler çıktı!

SON DAKİKA: İran'da uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler çıktı!

İran'da Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşmesine neden olan füzenin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Son dakika gelişmesi ile ortaya çıkan görüntüler füzenin ateşlendiği anları ortaya çıkardı. Uçağın düşürülmesiyle ilgili açıklama yapan İran'ı bölgede neler bekliyor? İran Devrim Muhafızları Hacızade de yaptığı açıklamada tüm sorumluluğu üzerine aldığını bildirdi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 11.1.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 16:34
SON DAKİKA: İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler çıktı!

Ukrayna Havayolları'na (MAU) ait yolcu uçağının, İran Devrim Muhafızları tarafından ateşlenen bir roketle vurulması sonucu 176 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İran medyası tarafından internete sızdırılan 23 saniyelik görüntüde, roketin fırlatılma ve yerden yükselerek hedefe doğru gidiş anları kameraya yansıdı. Görüntüde videoyu çekenlerin, "Şu an ateşleniyor birazdan patlayacak. Evet, şu an ateşlendi bir patlama oldu ve patlamadan dolayı her yer aydınlandı" ifadeleri yer aldı.

İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

"İNSANİ HATTA İLE YANLIŞLIKLA ATEŞLENDİ"

İran Dışişleri Bakanlığı ve İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, uçak kazasına "insani hata ile yanlışlıkla" ateşlenen bir roketin sebep olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade de yaptığı açıklamada tüm sorumluluğu üzerine aldığını bildirdi.

Macron duyurdu! İran'da düşen Ukrayna uçağıyla ilgili son dakika gelişmesi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN