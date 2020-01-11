Son dakika: Ünlü müzisyen Neil Peart hayatını kaybetti! İşte müzik dünyasının acı kaybı Neil Peart ile ilgili detaylar...

Dünyaca ünlü müzik grubundan son dakika haberi geldi. Rush grubu davulcusu ünlü müzisyenin Neil Peart'ın hayatını kaybettiği grup arkadaşı tarafından duyuruldu. Peart, 1968 yılında kurulan Rush'a davulcu olarak 1974 yılında katıldı. Geddy Lee, Alex Lifeson üçlüsü beraber 18 albüme imza atmıştı. Dünyaca ünlü rock grubunun son dakika acı kaybı tüm hayranları tarafından sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapılmasına neden oldu. İşte Müzik dünyasının önemli isimleri arasında yerini alan Neil Peart ile ilgili detaylar...