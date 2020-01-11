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: Ünlü müzisyen hayatını kaybetti! İşte müzik dünyasının acı kaybı Neil Peart ile ilgili detaylar...

Gelen haberine göre Rock müziğin önemli grupları arasında yerini alan grubunun davulcusu ve söz yazarı hayatını kaybetti. Hayranlarını üzen haber ile internet üzerinden ünlü müzisyen ile ilgili detaylar araştırma konusu haline geldi. Sayısız ödüle layık görülen ünlü sanatçı 67 yaşında olduğu bilinirken konuyla ilgili açıklamayı rock grubunun sözcüsü Elliot Mintz yaptı. Dünyaca ünlü rock grubundan gelen tüm dünyada yankı uyandırdı. İşte Rush grubu davulcusu Neil Peart'ın ölümü ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 11.1.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 11:53
Son dakika: Ünlü müzisyen Neil Peart hayatını kaybetti! İşte müzik dünyasının acı kaybı Neil Peart ile ilgili detaylar...

Dünyaca ünlü müzik grubundan haberi geldi. grubu davulcusu ünlü müzisyenin 'ın hayatını kaybettiği grup arkadaşı tarafından duyuruldu. Peart, 1968 yılında kurulan Rush'a davulcu olarak 1974 yılında katıldı. Geddy Lee, Alex Lifeson üçlüsü beraber 18 albüme imza atmıştı. Dünyaca ünlü rock grubunun son dakika acı kaybı tüm hayranları tarafından sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapılmasına neden oldu. İşte Müzik dünyasının önemli isimleri arasında yerini alan Neil Peart ile ilgili detaylar...

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Son dakika: Ünlü müzisyen Neil Peart hayatını kaybetti! İşte müzik dünyasının acı kaybı Neil Peart ile ilgili detaylar...
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