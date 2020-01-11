Yeşil çay ömür uzatıyor

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Bilim insanları, haftada en az üç defa yeşil çay tüketmenin kalp damar rahatsızlığına bağlı ölüm riskini azalttığını ve ömrü uzattığını ortaya koydu. Çin'de bulunan Ulusal Kalp ve Damar Hastalıkları Merkezi araştırmacıları, geçmişte kalp krizi, felç veya kanser gibi hastalıklar geçirmeyen 100 bin kişiyi, haftada üç kez çay içen "sürekli içiciler" ile hiç çay içmeyenler olmak üzere ikiye ayırdı. Yedi yılın ardından yapılan analizlerde bilim insanları, düzenli çay içenlerde kalp hastalığı ve felç geçirme riskinin yüzde 20, bu iki hastalığa bağlı ölümlerin de yüzde 22'ye düştüğünü tespit etti.