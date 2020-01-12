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Başkanı Trump'tan için taziye mesajı

Başkanı , Kabus bin Said'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 12.1.2020 19:11 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 19:12
ABD Başkanı Trump'tan Umman Sultanı için taziye mesajı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, Sultan Kabus'un ölümü dolayısıyla Umman halkına başsağlığı diledi ve "Orta Doğu'da en uzun süre hizmet veren lider olan Sultan Kabus, ülkesine barış ve refah getirdi ve herkese dost oldu." ifadelerini paylaştı.

Sultan Kabus'un dokuz Amerikan başkanıyla çalıştığına dikkati çeken Trump, Umman'ın ABD'nin gerçek bir ortağı ve dostu olduğunu kaydetti.

Trump, "ABD ile Umman arasındaki ortaklığı güçlendirmeye devam ederek anısına saygı duyacağız. Sultan Kabus gerçekten özlenecek. Güçlü mirasının yaşayacağını bilerek rahat edelim." değerlendirmesinde bulundu.

1970'de saray darbesiyle babasının yerine 30 yaşında tahta çıkan Sultan Kabus bin Said, önceki gün 79 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

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ABD Başkanı Trump'tan Umman Sultanı için taziye mesajı
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