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’ye borçlu 7 ülke oy hakkını kaybetti

Giriş Tarihi: 12.1.2020
BIRLEŞMIŞ Milletler (BM) üyesi Lübnan, Venezuela, Orta Afrika Cumhuriyeti, Gambia, Lesoto, Tonga ve Yemen'den oluşan 7 ülke, örgüte yapmak zorunda olduğu finansal katkı borcunu ödeyemediği için Genel Kurul'daki oy kullanma hakkını geçici olarak kaybetti. BM Şartı'nın 19'uncu maddesine göre bir ülke, örgüte olan borcunun son 2 yılda yaptığı ödemeden daha fazla olması durumunda BM Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkını kaybediyor. Geçen yıl 193 üyeli örgüte, 146 ülke finansal katkısını tam öderken, 47 ülke ödeme yapmadı.
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BM’ye borçlu 7 ülke oy hakkını kaybetti
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