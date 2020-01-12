Dünyayı şoke eden itiraf: Yolcu uçağını füze sanıp vurduk

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirdi. Bildiride ABD Başkanı ve ordusunun, yapılan saldırıya cevap olarak İran'daki birçok noktayı hedef alacaklarına dair yaptıkları tehditlerin ve bölgede yaşanan olağanüstü hava hareketliliğinin ardından, İran silahlı kuvvetlerinin de muhtemel tehditlere anında yanıt verebilmek için en yüksek seviyede teyakkuz haline geçtiği aktarılarak "Uçak, dönüş anında Devrim Muhafızlarının hassas askeri bir merkezine yaklaştı ve yüksekliği ile duruş şekli düşmanca saldırı yapacak gibiydi. Söz konusu uçak, bu şartlarda insani hata sonucu ve kasıtlı olmayarak hedef alınmıştır. Bu tür insani hataların bir daha tekrarlanmaması güvencesi veriyoruz. Sorumlular hakkında da yasal işlem yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uçağın düşürülmesiyle ilgili ABD'yi suçladı. Zarif, "Üzüntülü bir gün. Silahlı kuvvetlerin soruşturmasının ilk sonucu: ABD'nin maceracılığından kaynaklı kriz anında yapılan insani hata, faciaya yol açtı. Çok pişmanız. Halkımızdan, kurbanların ailelerinden ve etkilenen tüm milletlerden özür dileriz" mesajını paylaştı. Kanada, uçağın düşürülmesinin tam ve kapsamlı şekilde soruşturulması için uluslararası bir çalışma grubu oluşturulduğunu duyurdu. Grubun İngiltere, İsveç, Ukrayna, Kanada ve Afganistan dahil düşürülen uçakta vatandaşları olan ülkelerin temsilcilerinden oluşacağı açıklandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da uluslararası soruşturma istedi. Tazminat için resmi özür talebinde bulunuldu. Öte yandan İran, uçağın kara kutusunu Fransa'ya gönderme kararı aldı. Bu arada uçakta ölenler anısına Emir Kebir Üniversitesi önünde düzenlenen etkinlikte rejim karşıtı sloganlar atıldı. İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire de etkinliklere katıldı. Macaire'nin bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı öne sürüldü. Bunun üzerine gözaltına alınan İngiliz Büyükelçi birkaç saat sonra serbest bırakıldı.İRAN Devrim Muhafızları Ordusu Hava- Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, hava savunma sistemleri tarafından düşürülen Ukrayna uçağının cruise (seyir) füzesi olarak algılandığını söyledi. Hacızade, başkent Tahran'da hava savunma sistemi tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Son haftalardaki gerginlik nedeniyle İran'daki hava savunma sistemlerinin alarm durumunda olduğunu söyleyen Hacızade, "Özellikle Amerikalıların İran'da 52 noktayı vuracaklarını açıklamasıyla saldırı ve savunma birlikleri yüzde yüz alarma geçmişti. Hava savunma birliklerinden bazılarıTahran'ın batı kesimlerine konuşlandırıldı. Hava savunma sistemlerinin operatörüne 'İran'a doğru seyir füzesi fırlatıldığı' bilgisi verildi. O da uçuş yönünden dolayı uçağı yanlışlıkla seyir füzesi olarak tanımladı" diye konuştu.Hacızade, operatörün iletişim hatlarındaki sorun nedeniyle füzeyi fırlatma izni alamadığını anlatan Hacızade, "Hadise sırasında iletişim hatlarında sorun yaşanıyordu. Bu yüzden irtibat kurma imkanı bulunamadı. Operatörün hedefi vurmak ya da vurmamak için 10 saniye içinde karar alması gerekiyordu. Nihayetinde bu kötü kararı verdi ve uçak vuruldu. ABD üslerine füze saldırılarının düzenlendiği gece hava sahasının sivil uçuşlara kapatılmasını istemiştik ancak bu yapılmadı. İranlı hükümet yetkilileri olaydan haberdar olmadığı için uçağın füzeyle vurulduğuna ilişkin iddiaları reddetti. Olaydan haberdar olduğumuzda Genelkurmay Başkanlığını bilgilendirdik" diye konuştu. Olaydan büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Hacızade, "Ukrayna uçağının füzeyle düşürüldüğünü öğrenince ölmeyi diledim. Keşke onların yerine ben ölseydim. Hadisedeki sorumluluğu kabul ediyoruz. Boynumuz kıldan ince. Yetkililerin hakkımızda alacağı her türlü karara itaat edeceğiz" dedi. DIŞ HABERLERİRAN lideri Ayetullah Ali Hamaney "Bu acı verici olayda muhtemel kusurların incelenmesi için Genelkurmay Başkanlığı'na kesin talimat veriyorum" dedi.İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü açıklanan yolcu uçağıyla ilgili, "Bu, kolayca bir kenara bırakılacak mesele değildir. Facianın nedeni ve failleriyle ilgili tahkikat devam etmeli ve bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmalıdır" diye konuştu.UKRAYNA Havayolları Genel Müdürü Yevgeniy Dıhne (solda) "Biz bir saniyeliğine bile olsa bizim ekibimizin teknik sebeplerden dolayı böyle trajediye sebep olabileceği ihtimalini düşünmedik. Bizimle bu konuda aynı fikirleri paylaşanlara teşekkür ederiz. Bizim için bu çok önemli. Bu ekipteki çocuklar bizim en iyi ekibimizdi" dedi.

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