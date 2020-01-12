İşte Esad’ın İdlib’i yıkım görüntüleri

Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırı altında tuttuğu İdlib'in Maarratünnuman ilçe merkezine düşen bombalar, "drone" ile görüntülendi. AA muhabirleri, Maarratünnuman merkezine bombardımanı havadan görüntüledi. Söz konusu görüntülerde, ilçedeki sivillerin evlerine düşen bombalar kaydedildi. Görüntülerde, kentin harabeye döndüğü, saldırıların ise hedef gözetmeksizin yapıldığı dikkati çekiyor. Maarratünnuman merkezi ve kırsalına yoğun saldırılar sonucu on binlerce sivil, ilçedeki evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Esad rejimi dün sabah saatlerinden itibaren, İdlib kent merkezi, Maarratünnuman ve Serakib ilçeleri ile Han es-Sübül, Hantutin, Tel Mennis, Deyr Sünbül, Neyreb, Kefer Battih, Dadih, Mardibse, Ruveyha ve Hamdiyye köylerine hava saldırıları gerçekleştirdi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, savaş uçaklarının bombardımanında 17 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda sivil yaralanırken, devam eden hava saldırıları nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde önceki gün saat 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını bildirmişti. Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes uygulamasının, 12 Ocak saat 00.01'den itibaren başlatılacağını duyurmuştu.Suriye'ye 2014 yılından beri insani yardımların yapıldığı sınır kapılarının sayısı dörtten ikiye indirildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına olanak sağlayan mekanizmanın görev süresini 12 yerine 6 ay uzattı. Daha önce ikisi Türkiye'den olmak üzere dört sınır kapısından yapılan insani yardımlar bundan sonra sadece Türkiye ile olan Babüsselame ve Babülhava sınır kapılarından yapılmaya devam edecek. Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse sınır kapısı ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapıları ise yardımların girişine kapatılacak.

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