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İşte 'ın vurduğu o ABD üssü! İlk kez görüntülendi

Yalnızca uydu fotoğrafları yayınlanan Irak'taki ABD üssüne CNN girdi, füzelerinin yol açtığı hasar ilk kez dünyaya gösterildi. ABD askerlerinin çoğu yerel saatle akşam 23.00 sularında üssü terk etti, kalanlar ise sığınaklara yerleşip füze saldırısını beklemeye başladı.

Giriş Tarihi: 12.1.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 14:49
İşte İran'ın vurduğu o ABD üssü! İlk kez görüntülendi

CNN International, füzelerle vurulan ABD üssünün içinden ilk görüntüleri ekrana getirdi. Görüntüler, 'ın ABD'ye misillemede bulunduğu Irak'ın başkenti Bağdat'ın 160 kilometre kadar batısında yer alan Ayn el Esad hava üssünden.

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İşte İran'ın vurduğu o ABD üssü! İlk kez görüntülendi
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