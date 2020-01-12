İşte İran'ın vurduğu o ABD üssü! İlk kez görüntülendi
Yalnızca uydu fotoğrafları yayınlanan Irak'taki ABD üssüne CNN girdi, İran füzelerinin yol açtığı hasar ilk kez dünyaya gösterildi. ABD askerlerinin çoğu yerel saatle akşam 23.00 sularında üssü terk etti, kalanlar ise sığınaklara yerleşip füze saldırısını beklemeye başladı.
Giriş Tarihi: 12.1.2020 14:42Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 14:49
CNN International, füzelerle vurulan ABD üssünün içinden ilk görüntüleri ekrana getirdi. Görüntüler, İran'ın ABD'ye misillemede bulunduğu Irak'ın başkenti Bağdat'ın 160 kilometre kadar batısında yer alan Ayn el Esad hava üssünden.