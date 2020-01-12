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'da 'den "Hafter güçlerinin ateşkesi ihlal ettiği" açıklaması

'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (), ülkenin doğusundaki darbeci lider 'e bağlı güçlerin gece yürürlüğe giren ateşkesi defalarca ihlal ettiğini duyurdu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 12.1.2020 18:19 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 18:53
Libya'da UMH'den Hafter güçlerinin ateşkesi ihlal ettiği açıklaması

Türkiye ve Rusya'nın Libya'ya yönelik ateşkes çağrısını kabul eden Hafter güçleri, 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal etti.

UMH Sözcüsü Muhammed Kanunu, hükümet güçlerinin yürüttüğü Burkan el-Gadab operasyonunun basın merkezinde yayımlanan açıklamasında, Hafter güçlerinin, başkent Trablus'un güneyindeki Salahaddin ve Vadi er-Rabi bölgelerinde ateşkesi defalarca ihlal ettiğini belirtti.

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Kununu, Hafter milislerinin, vatandaşların evlerine baskın düzenlediğini ve mülklerini yağmaladığını ifade etti.

Hafter'e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini açıklamıştı.

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Libya'da UMH'den "Hafter güçlerinin ateşkesi ihlal ettiği" açıklaması
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