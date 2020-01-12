Hafter güçleri ateşkesi kabul etti

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşerek Libya'da ateşkes ilan edilmesi yönündeki çağrısı karşılık buldu. Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın Libya'ya yönelik yerel saatle 12 Ocak 00.00'da Türkiye saati ile 01.00'da başlayacak ortak ateşkes çağrısını kabul etti. Hafter'e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini kaydetti. Libya'nın yasal temsilcisi meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Destek Güçleri Komutanı Nasır Ammar, Türkiye ve Rusya'nın vardıkları mutabakat kapsamında, 12 Ocak saat 00.00 gece yarısından itibaren Libyalı taraflara yaptığı ateşkes çağrısının ardından sahadaki Rus paralı askerlerinin çekilmeye başladığını paylaştı.