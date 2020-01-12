‘Tehdit’ algısıyla düşürülen uçaklarda yüzlerce kişi öldü

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birçok sivil uçak yanlışlıkla tehdit olarak algılanarak düşürüldü. İşte yüzlerce kişinin öldüğü o kazalardan bazıları;: Malezya Havayolları'na ait Boeing 777, Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yaparken Ukrayna hava sahasından geçerken düştü. 283 yolcu ve 13 mürettebat hayatını kaybetti. Uçağın, Rus hava savunma füzesi ile vurulduğu ortaya çıktı.: İsrail Tel Aviv'den Rusya'nın Novosibirs şehrine uçan Siberya Havayolları'na ait Tupelov 154 tipi uçak Karadeniz'e düştü. 66 yolcu ve 12 mürettebattan kurtulan olmadı. Uçağın Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü belirlendi.: İran Havayolları'na ait Airbus A300 yolcu uçağı, Basra Körfezi'ndeki ABD savaş gemisi Vincennes'den fırlatılan füzeyle düşürüldü. 274 yolcu ve 16 mürettebatın tamamı öldü. Yolcu uçağının yanlışlıkla savaş uçağı olarak tanımlandığı iddia edildi.: Kore Havayolları'na ait Boeing 747, Sahalin Adası yakınında Sovyet hava sahasında uçtuktan sonra Su-15 savaş uçağı casus olarak algılandığı için düşürüldü. 246 yolcu ve 23 uçuş görevlisi öldü.: Fransa'nın başkenti Paris'ten Güney Kore'nin başkenti Seul'a giden Kore Havayolları'na ait Boeing 707 tipi uçak Sovyetler Birliği'nde bir savaş uçağı tarafından vuruldu. Uçak buz tutmuş göle zorunlu iniş yaptı, iki yolcu öldü,13 kişi yaralandı. DIŞ HABERLER