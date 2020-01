Umman yasta

BUGÜN NELER OLDU

2014 yılından bugüne kadar iki kez tedavi için yurt dışına giden Umman Sultanı Kabus bin Said (79) yaşında hayatını kaybetti. Ülkede 3 günlük yas ilan edilirken Sultan'ın yerine yeğeni geçti. Kolon kanseri için yurt dışına giden Sultan Kabus Belçika'dan 13 Aralık'ta ülkesine dönmüştü. Sultan'ın yerine geçen yeğen Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said, 66 yaşında. 2002'den beri Kültür ve Miras Bakanı olarak görev yapıyordu. İlk eğitimini Umman'da tamamlayan Sultan Kabus, lise eğitimi için gittiği İngiltere'den 1966 yılında döndü.Sultan Kabus, SSCB ve Güney Yemen'in 1970'de başlattığı krallık karşıtı ayaklanma sırasında, İngiltere'nin desteklediği bir saray darbesiyle babasının yerine tahta çıktı. Birçok bölgesel çatışmada ara buluculuk rolü üstlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan Kabus bin Said için Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bugün Umman'a giderek taziye ziyaretinde bulunacak.