Üsküp hava kirliliğinde dünya 5’incisi

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KUZEY Makedonya'nın başkenti Üsküp'ün, yapılan ölçümlerde dünyada en kirli havaya sahip şehirler arasında beşinci sırada olduğu ortaya çıktı. Hava kirliliğini ölçen merkezlerin bilgilerini gösteren "Airvisual"da Üsküp'te dün 2,5 PM partiküllerinin metreküpte 180 mikrogram olduğu tespit edildi. Bu ölçüm oranlarıyla ise Üsküp hava kirliliği sıralamalarında yine ilk beşte yer aldı. Ülkedeki hava kirliliğinde ise Üsküp'ü, Kalkandelen, Ustrumca ve Kırçova şehirleri takip etti. Hava kirliliği ölçümlerinde dünyanın en kirli şehirleri olarak sırasıyla Bişkek, Saraybosna, Priştine ve Delhi ve Üsküp en kirli şehirler arasında yer alıyor.